Два учреждения здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве
Детская республиканская клиническая больница Улан-Удэ и городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница Иркутска заключили меморандум о сотрудничестве. Меморандум о сотрудничестве подписали главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев и главвврач ГИМДКБ Владимир Новожилов.
- Закрепление сотрудничества позволит укрепить партнёрские связи Иркутской области и Республики Бурятия в части детского здравоохранения, обмениваться опытом, совершенствовать навыки. Документ подписали в ходе рабочего визита ведущих детских хирургов Москвы и Иркутска в ДРКБ, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Улан-Удэ также приехали иркутские врачи. Они ознакомились с работой хирургического отделения, отделения лучевой диагностики, приёмно-диагностического отделения, отделения анестезиологии и реанимации ДРКБ. Во время обхода медицинского учреждения врачи Иркутска провели консультации для детей. Владимир Новожилов поделился с врачами опытом в вопросах современной диагностики и лечении аноректальных пороков у детей. Специалисты из московской ДГКБ им. Н.Ф. Филатова провели мастер-класс по атрезии.
Больницы Улан-Удэ и Иркутска будут сотрудничать
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