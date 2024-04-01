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Больницы Улан-Удэ и Иркутска будут сотрудничать

Больницы Улан-Удэ и Иркутска будут сотрудничать
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Два учреждения здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве

Детская республиканская клиническая больница Улан-Удэ и городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница Иркутска заключили меморандум о сотрудничестве. Меморандум о сотрудничестве подписали главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев и главвврач ГИМДКБ Владимир Новожилов.

- Закрепление сотрудничества позволит укрепить партнёрские связи Иркутской области и Республики Бурятия в части детского здравоохранения, обмениваться опытом, совершенствовать навыки. Документ подписали в ходе рабочего визита ведущих детских хирургов Москвы и Иркутска в ДРКБ, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В Улан-Удэ также приехали иркутские врачи. Они ознакомились с работой хирургического отделения, отделения лучевой диагностики, приёмно-диагностического отделения, отделения анестезиологии и реанимации ДРКБ. Во время обхода медицинского учреждения врачи Иркутска провели консультации для детей. Владимир Новожилов поделился с врачами опытом в вопросах современной диагностики и лечении аноректальных пороков у детей. Специалисты из московской ДГКБ им. Н.Ф. Филатова провели мастер-класс по атрезии.

Улан-Удэ Иркутск больница меморандум сотрудничество здравоохранение

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