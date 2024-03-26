Фильмы Забайкальского кинофестиваля будут посвящены семейной теме

Будут показаны ленты, сделанные в странах Евразии



Фильмы из России, Азии и Европы, которые не всегда можно увидеть в широком прокате, будут представлены на одиннадцатом Забайкальском международном кинофестивале.



- Общую программу фестиваля составят лучшие картины различных стран, которые не всегда представлены в широком российском кинопрокате. В этом году будут представлены фильмы из Азии, Европы, России. Фильмы кинофестиваля объединит тема семьи, — уточнили организаторы.



Особенностью кинофестиваля, который пройдёт с 30 мая по 2 июня этого года в Забайкальском крае, станет его выход на ещё более широкие охваты аудитории, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.



- В 2024 году кинофестиваль выходит на новый уровень международных активностей, становясь площадкой для взаимодействия киноотрасли не только разных регионов России, но и окружающих Забайкалье территорий, — добавили в пресс-службе ЗМКФ.



Возрастное ограничение: 18+.

