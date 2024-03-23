Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия
С начала года на территории республики зарегистрированы 17 случаев возгорания сухой травянистой растительности. Площадь, пройденная огнём, уже составила около 50 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия:
- своевременно убирайте придомовую территорию от сухой листвы, травы и других горючих материалов;
- утилизируйте мусор на специальные мусорные полигоны;
- не поджигайте сухую траву;
- установите на своём участке ёмкость с водой и приобретите огнетушитель;
- храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте.
В случае возгорания немедленно звоните по телефону «101» или «112».
С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы
Общество, Фото:
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