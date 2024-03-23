С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия



С начала года на территории республики зарегистрированы 17 случаев возгорания сухой травянистой растительности. Площадь, пройденная огнём, уже составила около 50 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия:



- своевременно убирайте придомовую территорию от сухой листвы, травы и других горючих материалов;

- утилизируйте мусор на специальные мусорные полигоны;

- не поджигайте сухую траву;

- установите на своём участке ёмкость с водой и приобретите огнетушитель;

- храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте.



В случае возгорания немедленно звоните по телефону «101» или «112».

