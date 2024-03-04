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В Бурятии рассказали о планах в сфере образования и науки на 2024 год

В Бурятии рассказали о планах в сфере образования и науки на 2024 год
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Будут введены два новых предмета, и вернутся серебряные медали

29 февраля в Улан-Удэ на итоговой коллегии министерства образования и науки Бурятии были озвучены планы развития системы образования республики на 2024 год.

Так, в этом году в регионе запланировано строительство 8 детских садов и 5 школ.

С 1 сентября 2024 года во всех школах вводятся два новых предмета: «Основы безопасности и защиты Родины», где школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой медицинской помощи и способы защиты в чрезвычайных ситуациях, и «Труд (технология)», в котором обязательными модулям станет: технологии обработки материалов и пищевых продуктов, компьютерная графика, черчение, робототехника, 3D моделирование и другое.

- Перед нами стоит задача обеспечить учащихся учебниками в соответствии с ФГОС. Учебники уже поступили, в настоящее время завершается поставка в муниципальные образования, - прокомментировал Валерий Поздняков, министр образования и науки РБ.

В 2024 году возвращаются серебряные медали «За особые успехи в учении II степени». Условия получения: завершение школьной программы с итоговыми отметками «отлично» и не более двух оценок «хорошо»; не менее 60 баллов ЕГЭ по русскому языку и по одному из сдаваемых учебных предметов.

Ещё одной важной темой министр образования и науки отметил решение кадровой потребности в школах республики с помощью целевого приёма на педагогические специальности. Он призвал руководителей районного управления образованием усилить работу на местах по профориентации учащихся и заключению договоров на целевое обучение.

- В 2024 году по итогам конкурса в БГУ выделено 230 мест на целевое обучение по педагогическому образованию, на специальности с двумя профилями запланировано обучение 50 студентов. С Алтайским государственным педагогическим университетом в 2023 году было заключено соглашение на обучения наших студентов на целевой основе по программам специального (дефектологического) образования, - сообщил министр.

Кроме этого, с 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление правительства Российской Федерации о дистанционном обучении.

- Дистанционное обучение необходимо при чрезвычайных ситуациях, таких как эпидемия, аномальные морозы и т.д., - пояснил Валерий Поздняков.

В рамках федеральной программы «Земский учитель» в 2024 году 22 педагога начнут работать в школах сельской местности.

Не забыли напомнить и о проведении конкурса грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на реализацию социально-значимых проектов в области патриотического воспитания, который проводится в этом году с 26 февраля по 26 марта.

В завершении коллегии также напомнили, что в этом году завершается подготовка проектно-сметной документации на строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал», который станет точкой притяжения не только российской молодёжи, но и студентов из других стран, в том числе Монголии.

Бурятия образование

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