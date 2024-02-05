Гимназист из Улан-Удэ выиграл турнир по джиу-джитсу в Новосибирске

Общество, Фото: Российская гимназия №59 Улан-Удэ

Спортсмен завоевал два «золота»



С 3 по 4 февраля в городе Новосибирск проходили соревнования «Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional Regional Siberia 2024». Турнир по джиу-джитсу собрал более 450 участников.



По итогам нескольких поединков спортсмен из Бурятии Аян Б. завоевал две золотые медали в своей весовой категории. Как сообщили в комитете по образованию администрации столицы Бурятии, Аян – ученик гимназии №59 города Улан-Удэ. Он учится в 10 классе.



- Браво, молодец. Желаем тебе, Аян, новых побед, - поздравили его в родной школе.

