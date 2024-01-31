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В Чите появился первый в России центр адаптивных спортивных игр

В Чите появился первый в России центр адаптивных спортивных игр
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцэкономразвития Забайкалья
Три зала учреждения будут открыты каждый день

29 января в Чите открылся первый в России ресурсный центр адаптивных спортивных игр. Проект стал победителем форума «Сильные идеи для нового времени». Центр создан как региональная площадка, которая обеспечит постоянное методическое и практическое взаимодействие с организациями социальной сферы районов края.

На создание центра было направлено более 12 млн рублей: деньги пошли на создание доступной среды, покупку игр, мебели и оборудования. Было укомплектовано три зала: для детей, для взрослых и для людей с инвалидностью по зрению.

- Вовлекать в игровую практику, обучать разнообразным видам адаптивных игр детей, молодёжь и пенсионеров, не только имеющих ограничения по здоровью, но и всех желающих, готовых поддерживать свою физическую форму, выносливость, тем самым пропагандировать здоровый образ жизни – это и есть основные задачи работы центра, – делится автор проекта Сергей Кохан.

Залы ресурсного центра будут открыты каждый день с понедельника до воскресенья с 9 до 18 часов, сообщает пресс-служба министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

Забайкальский край центр спорт адаптивные игры адаптивный спорт

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