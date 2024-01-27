В одном из городов Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за нехватки угля

На котельной перешли на пониженные параметры теплоснабжения



В городе Усть-Кут Иркутской области действует режим повышенной готовности из-за нехватки угля.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, ресурсоснабжающая организация ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» перевела на пониженные параметры объекты теплоснабжения на котельной. Причиной решения стало отсутствие достаточных запасов твёрдого топлива ввиду недопоставки предприятию угля.



Проблемы связаны с количеством вагонов для поставки топлива и отсутствием у поставщика рабочих для отгрузки, пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин



– Параметры объектов теплоснабжения понижены в рамках допустимых норм. По предварительной оценке, на температурный режим в помещениях в значительной мере такое решение предприятия пока не повлияло. Однако, безусловно, мы стараемся в кратчайшие сроки решить возникшую ситуацию, чтобы предоставлять жителям услуги по теплоснабжению в полном объёме, - прокомментировал Евгений Кокшаров.



Ведётся работа по устранению проблемы с Восточно-Сибирским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания. Утром 26 января на станцию Лена прибыли 17 вагонов с топливом. Отмечается, что это позволит в ближайшее время начать поднимать температуру теплоносителей.



Ожидается, что 29 января со станции Кильчук отгрузят ещё 64 вагона. Кроме того, на 29 января запланирована отгрузка 29 вагонов со станции Иланская. По оценке Евгения Кокшарова, в случае соблюдения графика отгрузочных работ и своевременного прибытия вагонов ситуация стабилизируется.

