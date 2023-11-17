Бурятия и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Особое внимание будет уделено поддержке информационно-образовательной и культурно-просветительской деятельности



15 ноября, в дни проведения международной выставки-форума «Россия» в Москве, подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Бурятия и Президентской библиотекой, подведомственной управлению делами президента Российской Федерации. Документ скрепили подписями глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.



- Подписание соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой открывает большие возможности для наших преподавателей, школьников и молодёжи в части доступа к огромному массиву данных и хранилищу цифровых копий важнейших документов по истории нашей страны, - отметил Алексей Цыденов.



Особое внимание будет уделено поддержке информационно-образовательной и культурно-просветительской деятельности с использованием информационных ресурсов Президентской библиотеки на территории республики, развитию сотрудничества с федеральными и региональными высшими учебными заведениями, на базе которых осуществляется обучение по педагогическим и библиотечным направлениям; созданию и продвижению выставочных проектов, основанных на материалах из фонда Президентской библиотеки, в том числе тех, которые входят в комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах».



- В рамках соглашения планируется создание центров удалённого доступа на базе модельных библиотек на территории Республики Бурятия, а также развитие партнёрского взаимодействия с организациями-фондодержателями Республики Бурятия – архивами, библиотеками, музеями. Это позволит пополнить фонд Президентской библиотеки информацией, имеющей государственную, историческую и культурную ценность, - подчеркнул генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, сотрудничество Президентской библиотеки с Республикой Бурятия активно развивается. В 2009 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой и министерством культуры Республики Бурятия. В 2011 году на базе национальной библиотеки Республики Бурятия открылся региональный центр Президентской библиотеки. Сегодня на территории региона также действуют 13 центров удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки.



Цифровой фонд Президентской библиотеки насчитывает более миллиона единиц хранения. Среди них – электронные копии печатных и архивных материалов, аудио- и видеозаписи, а также другие документы, отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, русского языка как государственного языка России. Так, на портале библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Республика Бурятия: страницы истории». Она включает научные исследования, очерки, сборники документов, статистические издания XIX–XXI веков, архивные и картографические материалы XVIII–XX веков и современные законодательные документы, которые знакомят с демографическим, этнографическим, общественно-политическим и социально-экономическим аспектами истории бурятского народа, в том числе в период Бурят-Монгольской АССР и современной Республики Бурятия в составе Российской Федерации.



