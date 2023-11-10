В микрорайоне Улан-Удэ в ходе рейда отловили 5 собак

Общество, Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района Улан-Удэ

Мероприятия проводились в Октябрьском районе



51 двор обследовали специалисты мобильных групп в ходе рейда по собакам, который прошёл накануне в микрорайоне Забайкальский в Октябрьском районе Улан-Удэ. Ветеринары зарегистрировали 2 и вакцинировали 5 собак.



Было выписано 5 требований для составления протоколов. Также проведено 16 профилактических бесед с владельцами собак и с детьми в школе №55. Ребятам выданы памятки об ответственном обращении с домашними питомцами и соблюдении правил выгула. Отдельное внимание было уделено мерам личной безопасности при встрече с безнадзорными животными.



- Просим соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей, - сообщили в администрации Октябрьского района.

