Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу

Салонная процедура обернулась серьёзными ожогами
Жительница Кабанского района Бурятии засудила мастера по депиляции за некачественную услугу. После этой процедуры у девушки появились многочисленные термические ожоги кожи на правой голени. Она пошла в суд.
Потерпевшая настаивала, что эти последствия необратимы и восстановить повреждённую кожу на ноге уже невозможно. Сельчанка потребовала моральную компенсацию размером в 300 тысяч рублей.
Проверив доводы сторон и оценив представленные доказательства, служители Фемиды решили удовлетворить иск частично и присудили девушке 80 000 рублей. Это решение районного суда пытались обжаловать в Верховном, но там его оставили без изменения.
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