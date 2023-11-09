Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу

Салонная процедура обернулась серьёзными ожогами







Потерпевшая настаивала, что эти последствия необратимы и восстановить повреждённую кожу на ноге уже невозможно. Сельчанка потребовала моральную компенсацию размером в 300 тысяч рублей.



Проверив доводы сторон и оценив представленные доказательства, служители Фемиды решили удовлетворить иск частично и присудили девушке 80 000 рублей. Это решение районного суда пытались обжаловать в Верховном, но там его оставили без изменения.

Жительница Кабанского района Бурятии засудила мастера по депиляции за некачественную услугу. После этой процедуры у девушки появились многочисленные термические ожоги кожи на правой голени. Она пошла в суд.