В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав

Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
56-летний улан-удэнец, имеющий водительское удостоверение, состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом, входящим в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Прокурор Октябрьского района направил в суд иск о лишении мужчины права управления транспортными средствами.
Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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