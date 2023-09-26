В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав

Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере



56-летний улан-удэнец, имеющий водительское удостоверение, состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом, входящим в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.



Прокурор Октябрьского района направил в суд иск о лишении мужчины права управления транспортными средствами.



Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

