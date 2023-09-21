В Бурятии провели межрегиональную экоакцию о Байкале

Школьники в библиотеках читали отрывки об озере



В Бурятии подвели итоги межрегиональной экологической акции «#ПроБайкалЧитай – 2023». Её целями стали воспитание ответственного и бережного отношения к флоре и фауне озера Байкал, а также любви к родному краю; активизация работы библиотек по продвижению книг краеведческой и экологической тематик.



В этом году в акции приняло участие 1874 человека, это пользователи младшего и среднего школьного возраста из 11 районов Бурятии: Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Кабанского, Селенгинского, Северо-Байкальского, Курумканского, Мухоршибирского, Окинского, Прибайкальского, Хоринского районов, библиотек-филиалов №2, №4, №24 ЦБС г. Улан-Удэ; а также из республик Алтая, Карачаево-Черкесской, Удмуртии, Хакасии; областей: Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Томской и других.



По теме «Царь-рыба озера Байкал» участники читали отрывки из разных произведений, которые они выбирали на свой вкус. Это произведения авторов Аджиева М., Андрианова Н., Аршалоева А., Виноградовой А., Галазий Г.И., Горлачева В.П. и других.



- Каждая библиотека размещала свои фотографии и видеоматериалы с хештегом «#проБайкалчитай» в социальных сетях, что дало возможность распространить их для более широкого круга детей, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



