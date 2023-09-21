21 сентября

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В Бурятии провели межрегиональную экоакцию о Байкале

В Бурятии провели межрегиональную экоакцию о Байкале
Общество,  Фото:пресс-служба РДЮБ
Школьники в библиотеках читали отрывки об озере

В Бурятии подвели итоги межрегиональной экологической акции «#ПроБайкалЧитай – 2023». Её целями стали воспитание ответственного и бережного отношения к флоре и фауне озера Байкал, а также любви к родному краю; активизация работы библиотек по продвижению книг краеведческой и экологической тематик.

В этом году в акции приняло участие 1874 человека, это пользователи младшего и среднего школьного возраста из 11 районов Бурятии: Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Кабанского, Селенгинского, Северо-Байкальского, Курумканского, Мухоршибирского, Окинского, Прибайкальского, Хоринского районов, библиотек-филиалов №2, №4, №24 ЦБС г. Улан-Удэ; а также из республик Алтая, Карачаево-Черкесской, Удмуртии, Хакасии; областей: Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Томской и других.

По теме «Царь-рыба озера Байкал» участники читали отрывки из разных произведений, которые они выбирали на свой вкус. Это произведения авторов Аджиева М., Андрианова Н., Аршалоева А., Виноградовой А., Галазий Г.И., Горлачева В.П. и других.

- Каждая библиотека размещала свои фотографии и видеоматериалы с хештегом «#проБайкалчитай» в социальных сетях, что дало возможность распространить их для более широкого круга детей, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Бурятия акция школа дети Байкал библиотека литература экология

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