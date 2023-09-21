Школьники в библиотеках читали отрывки об озере
В Бурятии подвели итоги межрегиональной экологической акции «#ПроБайкалЧитай – 2023». Её целями стали воспитание ответственного и бережного отношения к флоре и фауне озера Байкал, а также любви к родному краю; активизация работы библиотек по продвижению книг краеведческой и экологической тематик.
В этом году в акции приняло участие 1874 человека, это пользователи младшего и среднего школьного возраста из 11 районов Бурятии: Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Кабанского, Селенгинского, Северо-Байкальского, Курумканского, Мухоршибирского, Окинского, Прибайкальского, Хоринского районов, библиотек-филиалов №2, №4, №24 ЦБС г. Улан-Удэ; а также из республик Алтая, Карачаево-Черкесской, Удмуртии, Хакасии; областей: Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Томской и других.
По теме «Царь-рыба озера Байкал» участники читали отрывки из разных произведений, которые они выбирали на свой вкус. Это произведения авторов Аджиева М., Андрианова Н., Аршалоева А., Виноградовой А., Галазий Г.И., Горлачева В.П. и других.
- Каждая библиотека размещала свои фотографии и видеоматериалы с хештегом «#проБайкалчитай» в социальных сетях, что дало возможность распространить их для более широкого круга детей, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
В Бурятии провели межрегиональную экоакцию о Байкале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ламы поднесут божеству 9 видов подношений
«Кросс наций» пробегут в Закаменске
В республике покажут лучшие семейские наряды и коллекции
Участвовать будут спортсмены ДФО и СФО
Впервые на нём проведут международную образовательную программу
Завтра пройдёт турнир в честь Дня студенческого спорта
Школьники в библиотеках читали отрывки об озере
Бойцы были посмертно представлены к ордену Мужества
В Верхней Савойе продвигают положительный имидж Прибайкалья
Он работает в Ильинке
Ни одного заболевшего гриппом в республике пока нет
Определены 15 лауреатов первого конкурсного дня
Утверждены архитектурные решения для будущего комплекса
Это учащиеся БГУ и БРПК
Его проведут в субботу