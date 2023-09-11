В Бурятии рассказали о программе XXVIII Книжного салона

Он пройдёт с 21 по 22 сентября



В Улан-Удэ, в национальной библиотеке Бурятии состоится XXVIII Книжный салон – ежегодная книжная ярмарка, где писатели и издатели представляют широкой общественности новые книги. В рамках мероприятия проводятся книжные выставки, встречи с литераторами, поэтические вечера и многое другое.



В год столетия РБ, в рамках Книжного салона состоится торжественное награждение победителей ежегодного республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия». На традиционной книжной ярмарке желающие смогут приобрести книги от издательств и писателей региона, а также познакомиться с книжными новинками. Кроме того, в этом году в холле библиотеки будет действовать фотовыставка проекта «Первозданная Россия» — культурно-просветительский проект, популяризирующий искусство природной фотографии, идеи ответственного отношения к природе.



В рамках Книжного салона состоится онлайн-встреча с писателем Натальей Илишкиной (г. Москва), автором романа о судьбе донских калмыков-казаков. Писатели и поэты представят новые книги в формате презентаций и блиц-презентаций. Участие в XXVIII Книжном салоне примут Светалана Нестерова, Леонид Синегрибов, Нина Артугаева, Дарима Башкуева, Александр Махачкеев, Дашидондок Батоев, Наталья Красникова, Баяр Жигмытов, Валентина Бабуева, Игорь Захаренко, Василий Аюров, Валентина Дугарова, Амгалан Будаев, филолог Ольга Шигина.



Презентации новых изданий проведут представители союза писателей России, издательств, союза писателей РБ, местных литературных объединений, региональных общественных движений, ассоциация краеведов Байкальского региона. Также участие в Книжном салоне примут представители союза дизайнеров России.



Состоятся вечера памяти народного поэта Бурятии Алексея Бадаева и поэта-песенника Даши Дамбаева.



Также в рамках Книжного салона состоятся семинар директоров МЦБ библиотек Бурятии; презентация коллекции изданий Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского и региональных издательств Амурской области. Будет организована встреча с менеджером базы данных «ИВИС» Мариной Ушановой, а специалист ЭБС «БиблиоРоссика» Наталья Юрченко проведёт семинар в формате ВКС.



Для молодёжной аудитории выступят руководитель экологического проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов и литературовед Александр Исаков, стажёр-исследователь отдела литературоведения и фольклористики института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. В завершение первого дня Книжного салона на площадке «Лекторий Слово» пройдёт музыкальная викторина, а в течение второго дня будет действовать игротека.



На базе студии звукозаписи центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности состоятся конкурсы чтецов «Расул Гамзатов. О Родине» и «Намжил Нимбуев. Молодость степей».



Возрастное ограничение: 6+.



