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В Ангарске открыли сквер со скульптурой кота учёного

В Ангарске открыли сквер со скульптурой кота учёного
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АГО
Литературного персонажа выковали в Белгороде

Торжественное открытие сквера на улице Карла Маркса состоялось в Ангарске 5 сентября. Общественное пространство благоустроили в 88 квартале в районе пересечения улиц Карла Маркса и Файзулина. В перечень работ вошло устройство асфальтированных дорожек и освещения, установка лавочек. Украшением нового сквера стала кованая архитектурная композиция «Кот учёный».

Кота выковали в Белгороде. Его автор – художник по металлу, скульптор Андрей Митрягин. Лавочки, дуб и цепь выполнили представители ангарской династии кузнецов, отец и сын Виктор и Павел Сливки.

- Год назад на фестивале кузнечного ремесла в Свирске, куда ежегодно съезжаются мастера со всей страны, познакомился с Андреем Митрягиным. Он как раз показывал своего кота, которого делал в Белгороде. Шкодливого классного персонажа разместили около библиотеки. Когда появилась идея сделать подобного для Ангарска, Андрей согласился выполнить проект. Мой отец Виктор Сливка предложил эскиз дуба и скамеек. В мэрии наши идеи одобрили. И вот результат совместной работы, – вспоминает Павел Сливка.

На открытии присутствовали жители близлежащих домов. Главными гостями стали школьники.

По информации администрации Ангарска, в городском округе действует программа социально-экономического развития. За 2,5 года в её рамках появится 40 новых скверов.

Иркутская область Ангарск скульптура сквер

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