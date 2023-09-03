Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера



В Улан-Удэ набирает обороты новый вид мошенничества. На доверчивых жителях бурятской столицы пытаются нажиться так называемые мастера по ремонту компьютеров и ноутбуков. Ещё в феврале один из наших земляков



- Сразу же выбрасывайте из почтовых ящиков листовки с именами компьютерных «мастеров» и обещаниями отремонтировать вашу технику «быстро, качественно и недорого». Это мошенники, – отметил он. – Стоимость своих услуг по телефону они не называют. Приезжают к вам домой, создают вид бурной деятельности и по итогу оглашают баснословный ценник.



Рассчитано это прежде всего на людей почтенного возраста либо на тех, кто плохо разбирается в технике. Спустя полгода ту же тему вновь подняли в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». В группе разместили фото с листовкой, на которой указан номер для связи.



- Наверняка вы видели такие бумажки у себя в подъезде. На них постоянно разные имена – типа это частник. А на самом деле – фирма. Шарлатаны в чистом виде. Работают там абсолютно неквалифицированные и нечистые на руку люди, – поделился участник сообщества. В Улан-Удэ набирает обороты новый вид мошенничества. На доверчивых жителях бурятской столицы пытаются нажиться так называемые мастера по ремонту компьютеров и ноутбуков. Ещё в феврале один из наших земляков призвал остальных быть бдительными и не пользоваться их услугами.- Сразу же выбрасывайте из почтовых ящиков листовки с именами компьютерных «мастеров» и обещаниями отремонтировать вашу технику «быстро, качественно и недорого». Это мошенники, – отметил он. – Стоимость своих услуг по телефону они не называют. Приезжают к вам домой, создают вид бурной деятельности и по итогу оглашают баснословный ценник.Рассчитано это прежде всего на людей почтенного возраста либо на тех, кто плохо разбирается в технике. Спустя полгода ту же тему вновь подняли в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». В группе разместили фото с листовкой, на которой указан номер для связи.- Наверняка вы видели такие бумажки у себя в подъезде. На них постоянно разные имена – типа это частник. А на самом деле – фирма. Шарлатаны в чистом виде. Работают там абсолютно неквалифицированные и нечистые на руку люди, – поделился участник сообщества.



Как выяснилось, он тоже имел дело с такими мастерами. Компьютер улан-удэнца стал плохо работать из-за вирусов и периодически выдавал ошибки.



- Восстановить систему не удалось, а переустанавливать – не вариант: на компе было много платных программ, для активации которых происходят очень изнурительные танцы с бубном. Сам с железом на «ты». Облазил все форумы, обзвонил знакомых, перепробовал кучу способов – вплоть до замены некоторых комплектующих, но так и не нашёл решение. Отчаявшись, позвонил по этому объявлению и подробно описал проблему, – говорится в посте.



Уже через час приехал «специалист лет 18-ти от силы».



- Ещё раз рассказал ему, что случилось. Он что-то там минуту потыкал в диспетчере, за две минуты просканировал системы и выдал диагноз – готовьте 9000 рублей, буду вам сейчас Windows переустанавливать, – отметил автор публикации.



От переустановки он оказался, позвонил по тому же номеру в листовке и высказал претензии. В итоге в фирме пообещали быстро прислать «более опытного сотрудника».



- Через минут 40 прибыл точно такой же «специалист из-за парты», который пообещал бесплатную диагностику. Но этот хотя бы принёс на внешнем носителе виртуальную систему, через которую уже пытался разобраться в причине моих невзгод, параллельно консультируясь с головным офисом. Пока шло сканирование, довелось с ним пообщаться, – добавил улан-удэнец.



Мастер разоткровенничался и рассказал, что услуги оказывают он и коллеги оказывают в основном тем, кто в компьютерах совсем ничего не понимает – пенсионерам, девушкам и женщинам.



- Компы, которым нужна максимум чистка, замена термопасты и обновление драйверов, они забирают в ремонт – мол у вас неисправность, нужна замена комплектующих. И срывают с клиентов последнюю шкуру. Если отказываются платить, угрожают судом и могут просто не вернуть технику, поскольку никакие договоры не заключают. Конкретно этот специалист мне похвастался, как с какой-то несчастной женщины содрал 16 тысяч за старенький ноут, который нужно было просто почистить от пыли, а также о других своих подобных «подвигах», – добавил автор публикации. – В итоге он мне, конечно же, ничего не исправил, но потребовал 6000 за диагностику и консультацию.



После отказа специалист позвонил менеджеру. Тот попытался запугать улан-удэнца, но у него ничего не вышло.



В комментариях под записью посетители паблика поделились, что тоже обращались к подобным «спецам». «Отдала свой ноут на ремонт по такой «бумажке» и кое-как забрала. Нагрели до такой степени, что вздулся. Уродство и только», – подчеркнула одна из интернет-пользователей.













Про таких мастеров, берущих заоблачные суммы за сомнительные услуги, периодически сообщают и федеральные СМИ. Два года назад «Комсомольская правда» рассказывала: чаще всего они скрываются за объявлениями, написанными от руки. Рассчитывают на то, что человек подумает, будто листовку в почтовый ящик просто сунул сосед, разбирающийся в компьютерах.