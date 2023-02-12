Баснословный ценник: Компьютерные мастера разводят на деньги улан-удэнцев

Горожан призвали не пользоваться их услугами



- Сразу же выбрасывайте из почтовых ящиков листовки с именами компьютерных «мастеров» и обещаниями отремонтировать вашу технику «быстро, качественно и недорого». Это мошенники, – заявил подписчик паблика. – Стоимость своих услуг по телефону они не называют. Приезжают к вам домой, создают вид бурной деятельности и по итогу оглашают баснословный ценник.



По словам автора публикации, это рассчитано прежде всего на людей почтенного возраста либо на тех, кто плохо разбирается в технике.



- Недавно моих родственников «нагрели» так на 16 тысяч рублей. Написали заявление в полицию, – говорится в публикации.



В комментариях улан-удэнцы рассказали, что тоже сталкивалась с такими «специалистами». Некоторые из них требовали с клиентов по 12-15 тысяч. А одна из наших землячек сообщила: один знакомый мастер хвалился, как заработал подобным образом себе на квартиру.

