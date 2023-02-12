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Баснословный ценник: Компьютерные мастера разводят на деньги улан-удэнцев

Баснословный ценник: Компьютерные мастера разводят на деньги улан-удэнцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан призвали не пользоваться их услугами

В паблике zloi_03 во «ВКонтакте» рассказали, что в Улан-Удэ появился новый вид мошенничества. На жителях бурятской столицы наживаются так называемые мастера по ремонту компьютеров и ноутбуков, утверждают интернет-пользователи. Один из участников сообщества призвал земляков быть бдительными и не пользоваться такими услугами.

- Сразу же выбрасывайте из почтовых ящиков листовки с именами компьютерных «мастеров» и обещаниями отремонтировать вашу технику «быстро, качественно и недорого». Это мошенники, – заявил подписчик паблика. – Стоимость своих услуг по телефону они не называют. Приезжают к вам домой, создают вид бурной деятельности и по итогу оглашают баснословный ценник.

По словам автора публикации, это рассчитано прежде всего на людей почтенного возраста либо на тех, кто плохо разбирается в технике.

- Недавно моих родственников «нагрели» так на 16 тысяч рублей. Написали заявление в полицию, – говорится в публикации.

В комментариях улан-удэнцы рассказали, что тоже сталкивалась с такими «специалистами». Некоторые из них требовали с клиентов по 12-15 тысяч. А одна из наших землячек сообщила: один знакомый мастер хвалился, как заработал подобным образом себе на квартиру. 
деньги ремонт

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