В заповеднике Забайкалья замечены первые птенцы реликтовой чайки

Общество, Фото: Даурский заповедник

Много лет чайки не гнездились на Торейских озёрах



После почти десятилетнего перерыва реликтовая чайка вновь стала гнездиться на Торейских озёрах в Забайкальском крае. Острова степных озёр – единственные в России, на которых краснокнижная птица предпочитает высиживать и воспитывать своих птенцов.



Этим летом сотрудники Даурского заповедника обнаружили потомство на одном из островов озера Барун Торей. Сравнительно небольшая колония примерно в 40 пернатых пестует 33 птенца. И это хороший показатель, учитывая, что много лет чайки не гнездились вообще.



Самая большая численность чайки регистрировалась в 1990 году – тогда количество пернатых составило 1215 пар. К концу влажного периода снижалась и численность колонии. К примеру, в 2007 году птиц насчитывалось всего 130 особей и 103 малыша.



Наступление влажного климатического периода постепенно меняет облик степи. В прошлом году сотрудники Даурского заповедника впервые за несколько лет наблюдали возрождение знаменитых птичьих базаров. Но выяснить загнездились ли птицы тогда не удалось. Этот год получился удачней – специалисты своими глазами убедились, что редкая птица освоилась и вывела потомство.



- Надо сказать, что на поведение пернатых влияет как наличие воды, так и её отсутствие. Например, в 1997-1998 годы чайки не стали гнездиться из-за чрезмерно высокого уровня воды – во время штормов колонию просто смывает. Отсутствие воды тоже сказывается – исчезает естественная защита и птицы перестают делать кладки, - сообщили в пресс-центре заповедника.



Справка



Реликтовая чайка внесена в Красный список глобально угрожаемых видов международного союза охраны природы, Красные книги России и Забайкальского края. Существует только шесть мест гнездования: четыре в Китае и по одному в Казахстане и в России. В нашей стране размножается только в Даурском заповеднике на одном из островов Торейских озер. В засушливый период гнездиться перестала. Всего в мире насчитывается около 12 тысяч особей.



