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В Улан-Удэ покажут практику гвоздестояния

В Улан-Удэ покажут практику гвоздестояния
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии проведут эко-арт-фестиваль

Вечером 21 июля в Улан-Удэ пройдёт эко-арт-фестиваль. Он состоится в парке имени С.Н. Орешкова.

В рамках фестиваля состоятся детская программа, мастер-классы, танцы, арт-терапия, йога, практика гвоздестояния, лекторий, дегустация и живая музыка. Специальным гостем будет учитель йоги и медитации Дада Трилокеш (г. Барнаул).

Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ фестиваль парки отдыха йога

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