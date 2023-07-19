В Улан-Удэ покажут практику гвоздестояния

В столице Бурятии проведут эко-арт-фестиваль



Вечером 21 июля в Улан-Удэ пройдёт эко-арт-фестиваль. Он состоится в парке имени С.Н. Орешкова.



В рамках фестиваля состоятся детская программа, мастер-классы, танцы, арт-терапия, йога, практика гвоздестояния, лекторий, дегустация и живая музыка. Специальным гостем будет учитель йоги и медитации Дада Трилокеш (г. Барнаул).



Вход на мероприятие свободный.



Возрастное ограничение: 0+.

