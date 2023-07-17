Семьи Агинского округа удостоены медали «За любовь и верность»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

В Дульдургинском районе наградили супругов Дондоковых и Антипиных



В Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа медалями «За любовь и верность» награждены две пары: жители села Ара-Иля Анатолий и Людмила Антипины и Дамдинцырен и Долгор Дондоковы из села Зуткулей.



Супруги Дондоковы вместе 48 лет. Дамдинцырен родился в селе Зуткулей Дульдургинского района Читинской области. После службы в армии окончил педагогическое училище. Работал в Таптанайской средней школе, одновременно являясь его директором. Защищал честь села на спартакиадах по волейболу, является чемпионом Читинской области по настольному теннис. Занимался и творчеством – долгое время играл главные роли в спектаклях драматического коллектива «Саханай», награждён грамотой за «Лучшую мужскую роль». В 2007 году награждён благодарственным письмом главы МР «Дульдургинский район» за добросовестный труд на строительстве субургана, посвящённого 110-летию Пандито Хамбо-Ламы Жамбал-Доржи Гомбоева. Награждён юбилейной медалью «200 лет Агинскому дацану», многочисленными грамотами от администрации села и колхоза, района, округа и области.



Его супруга Долгор родилась в селе Жаргалантуй Селенгинского района Бурятии. После окончания школы поступила в Улан-Удэнское педагогическое училище, в том же году вышла замуж за Дондокова. Молодая семья переехала в село Таптанай. Здесь Долгор стала работать воспитателем пришкольного интерната, а с 1980 года до выхода на заслуженный отдых в 2012 году работала воспитателем детского сада «Солнышко». Здесь её заботу получили около 600 выпускников, первые из которых – 1975 года рождения. Постоянно совершенствовала свою квалификацию на различных курсах, конкурсах и семинарах, проводимых в районе и в округе. Активная участница различных районных и окружных смотров художественной самодеятельности, Ветеран труда, помимо работы активно участвует в культурной и общественной жизни села. За многолетний добросовестный труд и за большой личный вклад в обучение и воспитание детей дошкольного возраста награждена многочисленными грамотами, благодарственными письмами от министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и профсоюза работников народного образования и науки РФ, от Агинского Бурятского округа, Дульдургинского района и села. Также награждена юбилейной медалью «80 лет Дульдургинскому району». Общий педагогический стаж Долгор составляет 37 лет.



Супруги родили и воспитали троих детей, помогают им воспитывать пятерых внуков. На заслуженном отдыхе занимаются подсобным хозяйством.



Супруги Антипины вместе уже полвека – 50 лет. Анатолий Антипин родился в селе Ара-Иля. После школы окончил Читинский политехнический техникум, по распределению был направлен на комбинат «Якутлес». После службы в армии стал работать механиком в лесопроизводственном хозяйстве родного села. Людмила родилась в селе Акурай Борзинского района. После школы поступила в Агинское педучилище и по направлению назначена учителем физической культуры в село Ара-Иля, где и встретилась с Анатолием. Молодые поженились, у них родилось три дочери.



На своём трудовом пути Анатолий был старшим мастером, механиком горного участка, в 2007 избран главой администрации сельского поселения «Ара-Иля», был им до 2010. Имеет звание «Ветеран труда», награждён многочисленными грамотами и юбилейными медалями. Его супруга Людмила окончила педагогический институт, работала учителем русского языка и литературы, директором по учебно- воспитательной работе, директором школы. Носит звания «Ветеран труда» и «Почётный работник общего образования РФ». Награждена юбилейной медалью Дульдургинского района, многочисленными почётными грамотами.



Трое детей выросли и подарили родителям четырёх внуков и троих правнуков. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

