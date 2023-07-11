На юге Бурятии развернётся фестиваль черёмухи

Он состоится в Кяхтинском районе



С 4 по 6 августа в Кяхтинском районе Бурятии пройдёт III этнотуристский «Фестиваль черёмухи на Чикое». Местом проведения станет местность Шитиловка.



В первый день состоится экскурсионно-интерактивная программа «Кяхта – столица Чайного пути России». Во второй день фестиваля откроются выставка-ярмарка «Кяхтинское подворье» с участием поселений района, выставка-дегустация «Черёмуховый смак», фестиваль этномоды «Черёмуховые дали». Также будут проведены концерт, конкурс частушек «Гуляй, черёмушка!», круглый стол «Развитие событийного туризма в Республике Бурятия: опыт и перспективы» и вечерняя программа «Вечорки».



В третий день пройдут экскурсии, сообщает ТИЦ «Байкал».



Возрастное ограничение: 6+.



