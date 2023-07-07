С 1 сентября в МАПП Забайкальск можно зарезервировать дату подъезда

С 1 марта 2024 года сервис будет доступен на Госуслугах



С 1 сентября вступают в силу положения федерального закона № 24-ФЗ, которые регулируют вопросы реализации системы резервирования даты и времени подъезда к автомобильному пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации Забайкальск. 5 июля был заключен государственный контракт на оснащение МАПП Забайкальск системой резервирования даты и времени подъезда к ним грузовых транспортных средств.



МАПП Забайкальск был выбран не случайно. Он определен в качестве пилотного как наиболее загруженный пункт пропуска в части грузового трафика. Ежедневно границу в МАПП Забайкальск пересекает более 300 грузовиков. Здесь применение системы резервирования наиболее актуально, сообщает пресс-служба министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.



Для бронирования даты и времени пересечения границы грузоперевозчику необходимо будет зайти в специальный раздел сайта ФГКУ «Росгранстрой», зарегистрироваться в личном кабинете (создать логин и пароль), внести необходимые данные и выбрать удобное время. Получить доступ к услуге можно будет также через терминалы самообслуживания.



В день пересечения границы за 3 часа до выбранного времени грузоперевозчик пребывает на МАПП Забайкальск, ожидает, когда на специальном мониторе загорится государственный номер его транспортного средства и направляется к выезду с поста контроля. Видеокамеры считывают номер грузовика, подъехавшего к шлагбауму, после чего транспортное средство направляется к въезду в пункт пропуска для дальнейшего пересечения границы. Подробные инструкции будут размещены в свободном доступе для ознакомления участников движения.



С 1 марта 2024 года граждане России смогут бронировать дату и время пересечения госграницы на портале Госуслуг, граждане иностранных государств – в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).



- Переход на круглосуточный режим работы пункта пропуска уже позволил обеспечить ускоренное беспрепятственное перемещение грузовых автомобилей через границу. На данный момент перед МАПП Забайкальск нет очереди. Бесплатный цифровой сервис резервирования даты и времени подъезда к МАПП Забайкальск поможет обеспечить порядок и контроль за ситуацией на подъезде к границе, - заявил заместитель министра планирования и развития Забайкальского края М. Степанова.



