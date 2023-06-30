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День бамовца отметят на севере Бурятии

День бамовца отметят на севере Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник состоится 8 июля

В Бурятии отпразднуют День бамовца. 8 июля в Северобайкальске пройдёт ряд праздничных мероприятий. Утром здесь откроют мемориальную доску Герою Социалистического труда Феликсу Ходаковскому. У памятника строителям БАМа состоится митинг и возложение цветов (6+).

Вечером на площади В.А. Бодрова пройдут праздничные концерты и награждение семей, отмечающих юбилейные даты совместной жизни (6+).

В Муйском районе Бурятии также отметят День бамовца. 8 июля в СКК «Тоннельщик» соберутся ветераны и участники строительства БАМа на вечер-встречу «Мы-бамовцы» (16+). Для гостей организуют награждение, поздравления, чаепитие и просмотр фильмов о БАМе.
Бурятия БАМ Праздники

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