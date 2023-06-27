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В Улан-Удэ пройдёт фестиваль на «руинах»

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль на «руинах»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Столицу республики раскрасят «Новые краски старого города»

Жители Улан-Удэ смогут принять участие в фестивале культурного наследия «Новые краски старого города», который пройдёт 1 и 2 июля сразу на нескольких площадках столицы Бурятии. О том, что ждёт горожан в эти выходные, рассказала на традиционном брифинге в мэрии куратор проекта «Старый город» и организатор фестиваля Аюна Пивоварова.

- Открытие фестиваля пройдёт на локации по улице Свердлова, 10 – там расположена каменная арка и дом с очень красивыми наличниками. Будет организована фотозона, можно будет поучаствовать в фотосессии. Вторая локация – это двор по улице Ленина, 17, где находится центральная городская библиотека им. Калашникова. В этом дворе находятся, на наш взгляд, очень красивые руины, где мы планируем создать новое общественное пространство, - пояснила организатор.

Территория двора благоустраивается силами комитета городского хозяйства. За многие годы руины во дворе по улице Ленина,17 заросли кустарниками, скопился мусор. По словам Аюны Пивоваровой, молодые архитекторы команды «Старый город», увидев этот двор, решили преобразить его в интересное и атмосферное место для проведения различных мероприятий, ведь пространство останется и после проведения фестиваля.

- Здесь смогут собираться горожане, приходить в библиотеку, на лекции, концерты живой музыки, обмениваться прочитанными книгами на полках буккроссинге, пить кофе. В рамках нашего фестиваля здесь пройдут такие мероприятия, как художественные выставки и встречи с учёными – мы их назвали «Talk в руинах», где сможем послушать лекции об истории, архитектуре, литературе, о нашем культурном наследии. Далее у нас будет небольшой концерт, квиз «Занимательный Улан-Удэ», - делится куратор проекта.

Третья локация, на которой будет проходить фестиваль – это дом по улице Коммунистическая, 13 - старинная усадьба купчихи Ширяевой. Сейчас там находится книжный магазин. Здесь будут проводиться мастер-классы, воркшопы, выставка известных художниц Даримы Кантаковой и Саяны Хомоновой.

Также в дни фестиваля пройдут городские квесты, экскурсии и прогулки под началом известных гидов: Натальи Мясниковой, Даримы Тогошеевой, Евгения Семёнова.

- Фестиваль организован прежде всего для наших горожан – он не только для творческой «тусовки» или для тех, кто интересуется искусством, историей. Наш фестиваль – для горожан любых возрастов, интересов, тут будет интересно всем, можно просто прийти и попить кофе в хорошей, красивой атмосфере, - сказала Аюна Пивоварова.

Закрытие фестиваля пройдёт на площади Революции. Там состоится джазовый концерт с известным музыкантом Лудубом Очировым, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 16+.
Улан-Удэ фестиваль

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