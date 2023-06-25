Жителей посёлка в Бурятии предупредили о возможном загрязнении воды

В неё могут попасть песок и листья



На днях жителей посёлка Каменск, расположенного в прибрежном Кабанском районе, предупредили, что сейчас в населённом пункте ведётся ремонт на открытом водозаборе. Из-за этих работ и паводка в водопроводную сеть могут попасть различные органические примеси, говорится в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».



- Это листва, взвесь и песок, – отметили в МУП «ЖКХ Каменское».



Местных жителей призвали пользоваться фильтрами и кипятить воду перед употреблением.



