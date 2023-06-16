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В нацпарке Забайкалья грифы высидели птенца

В нацпарке Забайкалья грифы высидели птенца
Общество,  Фото:национальный парк «Алханай»
Наблюдения велись в местности Саханай, недалеко от села Дульдурга

В национальном парке «Алханай» в Забайкальском крае начали гнездоваться чёрные грифы. 14 июня сотрудниками учреждения был проведён выезд для наблюдения за гнездом, которое было обнаружено 21 апреля. На гнезде был замечен один птенец. Один из родителей летал невдалеке.

Грифы малоплодовиты, в кладке обычно находится одно яйцо белого цвета с красными вкраплениями, крайне редко – два. Потомство появляется один раз в год или даже за два года.

- Гнездо выстраивается единожды, семья пользуется им в течение всей жизни. Располагается оно в древесной кроне деревьев, растущих на скалах. Обустраивают из тонких веток, травы, шерсти. Размер достигает двух метров высоты и двух метров в диаметре. Детёнышей высиживает самка 50-60 дней. Однако самец также помогает в высидке потомства, периодически подменяя супругу. Пуховой птенец имеет серый окрас и светлую головку. – сообщает начальник научно-исследовательского отдела Очирнима Нимаев. – Покидая родное гнездо, птица начинает кочёвку. Половозрелый возраст наступает поздно, на 5-8 год. Продолжительность жизни: грифы в природе доживают до 40 лет, в неволе птицы живут около 50 лет.
Агинский Бурятский округ Алханай птицы гриф Красная книга

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