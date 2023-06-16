Жителей Улан-Удэ повально обманывают при подключении к водопроводам

Доверчивые горожане становятся халявщиками поневоле и попадают на штрафы
- В начале лета мы вышли на строительную фирму, которая пообещала подключить наш дом к холодному водоснабжению (ХВС), – рассказала жительница Улан-Удэ. – Но мы знали, что без получения технических условий воду в дом провести нельзя. На это подрядчик сообщил, что можно сначала сделать врезку в центральный водовод, а после заплатить штраф – 40 тысяч рублей. Муниципальный «Водоканал» откроет лицевой счёт, и я буду платить за воду уже официально – по нормативу или по счётчику.
За последний месяц подобные «добрые» советы наши земляки слышат уже не в первый раз. Специалисты каждый день устраивают проверочные рейды для выявления таких незаконщиков. Сами люди надеются, что при обнаружении нелегальной врезки им грозят небольшие штрафы, хотя на самом деле за это придётся выложить более 40 тысяч.
- Подрядные организации просто вводят в заблуждение потребителей, когда говорят, что после оплаты штрафа они смогут пользоваться холодным водоснабжением на законном основании. Были случаи, когда нарушение выявляли повторно и приходилось опять платить штраф, – пояснила заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.
Деньги взыскивают как добровольно, так и через суд. Подключиться же к сетям холодного водоснабжения и водоотведения на законных основаниях не так сложно – достаточно получить технические условия, пройти согласование на присоединение и заключить соответствующий договор. В это время разрабатывают и согласовывают рабочий проект на строительство линии водоснабжения и выполняют все предусмотренные договором мероприятия. В итоге подписывают акт и уже тогда «Водоканал» открывает лицевой счёт новому потребителю.
Похожая история произошла в феврале в микрорайоне Зелёный. Во время очередного рейда представители МУП обнаружили незаконные подключения к центральному водоводу. Сэкономить на холодной воде решили таким образом жители двух улиц – Ольховая и Лучистая. Специалисты отключили дома, самовольно присоединившиеся к магистральному трубопроводу.