С конных скачек в пригородном районе Бурятии сняли 17 лошадей

Ветеринары решили подстраховаться из-за угрозы САПа







До 27 мая требовалось предоставить разрешение на ввоз и вывоз животных, поскольку на состязаниях присутствовали представители разных районов республики. Если бы хоть один конь оказался больным, все остальные подверглись бы опасности.



В итоге из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов с соревнований сняли 17 лошадей. Специалисты решили подстраховаться из-за угрозы САПа. Это особо опасное инфекционное заболевание, при котором на внутренних органах и коже животных вначале образуются узелки, а затем – и гнойные язвы. Его вспышка произошла в конце зимы на ипподроме в соседнем Забайкалье. Тогда пришлось утилизировать 38 коней, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



Во внешнюю среду возбудитель инфекции попадает истечениями из носовой полости, с мокротой при кашле и с гноем из кожных язв, а также с экскрементами. Инкубационный (бессимптомный) период длится до полугода. Заражению, которое происходит алиментарным (через продукты, предметы) путём, особо подвержены лошади, ослы, мулы и верблюды, но инфицироваться от них может и человек.



Согласно требованиям ветеринарного законодательства, все больные животные, оказавшиеся близ очага, подлежат изъятию и уничтожению бескровным методом. До революции САП был широко распространён в России. В первые годы советской власти с болезнью начали активно бороться – в частности, разработали плановые противосапные мероприятия, которые начали активно проводить с 1924 года. В итоге в1940-ом заразу удалось окончательно ликвидировать.



Поскольку риск заражения довольно высок, а эффективные методы борьбы с САПом отсутствуют, жителей РБ призывают соблюдать меры предосторожности. Первая – приобретать и продавать лошадей следует только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Нужно ежедневно осматривать коней и своевременно проводить лабораторно-диагностические исследования, а также обработку помещений, где они содержатся.



Всех восприимчивых к САПу животных до передачи другим хозяйствам, отправки на выставки, на спортивные состязания и до убоя на мясо нужно обследовать на САП и сделать им маллеинизацию (диагностическую пробу с маллеином для выявления болезни). При подозрении на него необходимо тут же известить об этом ветеринарную службу.

