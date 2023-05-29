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В Улан-Удэ развесили баннеры к столетию Республики Бурятия

В Улан-Удэ развесили баннеры к столетию Республики Бурятия
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Они появились во всех районах города

Столицу Бурятии украсили 15 праздничных баннеров, посвящённых столетию Республики Бурятия. Их разместили на рекламных щитах во всех трёх районах – Октябрьском, Советском и Железнодорожном.

Тема баннеров – «Бурятия в лицах и событиях». Они появились и в центре Улан-Удэ – на фасаде здания администрации на улице Ленина, 54 и бывшего кинотеатра «Прогресс», а также на электронных экранах города.


Сто лет республике исполняется уже 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.

К вековому юбилею Республики Бурятия на днях учредили медаль. Такими наградят наших земляков, внёсших наибольший вклад в развитие своей малой родины.
баннер юбилей

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