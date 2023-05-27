В Бурятии учредили медаль к вековому юбилею республики





Сто лет Бурятии исполняется 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.







Ранее В России выпустили монеты в честь столетия Республики Бурятия, сделанные из серебра 995-ой пробы.

В честь предстоящего столетия Бурятии учредили юбилейную медаль. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Такими медалями наградят жителей Бурятии, внёсших наибольший вклад в развитие своей малой родины. Церемония состоится в день её официального образования.Дизайн юбилейной награды выбирали всеобщим онлайн-голосованием. Всего на конкурс представили десять вариантов. За эскиз, одержавший победу, отдали 22,01% голосов. На самой медали красуются надписи «100 лет» (по центру) и «Республика Бурятия» (по окружности), а внизу есть ещё одна – «1923 – 2023» (год образования и год столетия).