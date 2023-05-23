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В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»

В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В Байкальске и Слюдянке показали проекты по созданию комфортной городской среды

В Иркутской области состоялся выезд представителей межведомственной комиссии региона обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Байкальск и Слюдянку. Напомним, что 19 мая комиссия одобрила девять концепций, которые претендуют на участие в августе этого года в VIII всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в рамках выезда члены комиссии рассмотрели два проекта. Так, в Слюдянке предполагается создание эколого-просветительского парка развлечений и отдыха «Сказки Байкала». В частности, концепцией предусмотрены поляна байкальского Деда Мороза и эко-отель «Кедровая шишка».

Что касается Байкальска, то здесь намерены благоустроить прогулочный бульвар в микрорайоне Гагарина. Концепция под названием «Байкальский космос» включает прогулочный променад, мини-площадь «Неформат», познавательный сквер, зоны отдыха и другие объекты, призванные объединить это пространство, создать территорию, насыщенную разнообразными точками притяжения.

Участники выездного совещания пришли к выводу о необходимости увязать предлагаемые концепции с мероприятиями, планируемыми в рамках других программ и проектов развития туристических зон.

- Реализация концепций «Сказки Байкала» и «Байкальский космос», безусловно, позволит создать в Слюдянке и Байкальске знаковые общественные пространства. Итоги конкурса будут подведены до 1 сентября. Победители получат федеральную премию на реализацию проектов в 2024 году, - отметил заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Дмитрий Касьяненко.
Иркутская область благоустройство

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