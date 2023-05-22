Торжественные проводы состоятся 23 мая
Впервые Бурятию посетил ковчег с мощами святителя Иоанна Златоуста. Он был доставлен в Улан-Удэ из храма Христа Спасителя города Москва. Под звон колоколов святыня прибыла в Свято-Одигитриевский собор столицы республики.
20 мая ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста был доставлен председателем издательского совета Русской Православной Церкви митрополитом Калужским и Боровским Климентом. Встретили святыню митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, епископ Северобайкальский и Сосновоозерский Николай, духовенство собора и центральных храмов города и верующие Бурятии.
Пребывание мощей святителя Иоанна Златоуста в Улан-Удэ проходит в рамках выставочного проекта «Радость Слова». Просветительская православная выставка-форум проходит в Бурятии впервые.
Святыня была торжественно занесена в собор и установлена на подставке, перед ней было совершено воскресное всенощное бдение. Перед ковчегом был организован почётный караул из военнослужащих республики и казаков.
Ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста будет находиться в Одигитриевском соборе по 23 мая. В течение этих дней каждый час перед мощами будет совершаться молебен с чтением акафиста святителю Иоанну Златоусту. Молебен и торжественные проводы состоятся 23 мая в 12:00, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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Впервые ковчег с мощами Иоанна Златоуста посетил Бурятию
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