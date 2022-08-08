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В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам

В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
Происшествия,  Фото:BLOG_KYAKHTA
На скульптуру было потрачено более 700 тысяч рублей

В городе Кяхта в Бурятии вандалы отломили ухо собаке на памятнике пограничникам «Часовые границы». Фотографию повреждённой скульптуры опубликовали в телеграм-канале BLOG_KYAKHTA сегодня, 8 августа.

- Вандалы добрались до памятника пограничников. Администрация может что-то сделать? Может, скульптора найти и починить. Памятников в Кяхте не так много, и жалко видеть такое… Починить бы, - обратилась местная жительница.

Пост собрал много гневных смайликов, а также пару негативных комментариев.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», памятник открыли в сентябре 2020 года. Он установлен на окраине города, в парке посёлка Слобода, который находится в непосредственной близости с государственной границей.

Ещё в 2019 году муниципалитет заказал в Москве скульптуру памятника пограничникам «Часовые границы». На его изготовление и установку затрачено 785 тысяч рублей. На открытии присутствовал глава республики Алексей Цыденов.
вандализм памятник

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