В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам









Как сообщал «Байкал-Daily», памятник



Ещё в 2019 году муниципалитет заказал в Москве скульптуру памятника пограничникам «Часовые границы». На его изготовление и установку затрачено 785 тысяч рублей. На открытии присутствовал глава республики Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», памятник открыли в сентябре 2020 года . Он установлен на окраине города, в парке посёлка Слобода, который находится в непосредственной близости с государственной границей.Ещё в 2019 году муниципалитет заказал в Москве скульптуру памятника пограничникам «Часовые границы». На его изготовление и установку затрачено 785 тысяч рублей. На открытии присутствовал глава республики Алексей Цыденов.

В городе Кяхта в Бурятии вандалы отломили ухо собаке на памятнике пограничникам «Часовые границы». Фотографию повреждённой скульптуры опубликовали в телеграм-канале BLOG_KYAKHTA сегодня, 8 августа.- Вандалы добрались до памятника пограничников. Администрация может что-то сделать? Может, скульптора найти и починить. Памятников в Кяхте не так много, и жалко видеть такое… Починить бы, - обратилась местная жительница.Пост собрал много гневных смайликов, а также пару негативных комментариев.