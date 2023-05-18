В Бурятии опять обезобразили памятник пограничникам

Памятник пограничникам в Кяхте под названием «Часовые границы» опять атаковали вандалы. В августе 2022-го собаке, являющейся частью композиции, отломили ухо, которое в итоге нашли и передали в администрацию местные жители. Ухо вернули на место. А несколько месяцев спустя неизвестные добрались до носа.
Фото с испорченным сооружением опубликовали поздним вечером 17 мая в telegram-канале «Кяхта». Горожане уверены, что сделали это несовершеннолетние хулиганы. «Родители, посмотрите, что творят ваши деточки!», – говорится в комментарии к снимку.
А одна из местных жительниц сообщила, что буквально около 18:00 гуляла с дочкой недалеко от памятника и тот ещё был цел. «И когда только успевают напакостить?», – отметила она.
Сама скульптура появилась в сентябре 2020-го в парке в посёлке Слобода – это на окраине граничащей с Монголией Кяхты. Изготавливали её в Москве. Композиция обошлась в 785 тысяч рублей. На открытии присутствовал глава республики Алексей Цыденов.