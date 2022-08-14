Ранее неизвестные повредили памятник
В Кяхте привели в порядок памятник пограничникам «Часовые границы» в парке посёлка Слобода.
- Ранее неустановленные лица повредили памятник, оторвав ухо собаке. Администрацией города было направлено письмо в адрес отдела полиции для установления виновных лиц, - сообщают в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», об инциденте сообщили горожане через местный телеграм-канал BLOG_KYAKHTA. Вандалы оторвали ухо собаке на памятнике.
Позже стало известно, что местные жители нашли отломленное ухо и передали его в администрацию.
В Бурятии привели в порядок памятник пограничникам
Общество, Фото:
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