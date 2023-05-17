В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

14 мая поздравления с юбилеем принимала Клавдия Черняева



В Бурятии в минувшее воскресенье, 14 мая, поздравления с 90-летием принимала ветеран труда, жительница села Усть-Киран Клавдия Фоминична Черняева. Она родом из Бичуры, росла в интеллигентной семье: отец Кауров Фома Ефимович работал вторым секретарём райкома партии Бичурского аймака, мама Степанида Терентьевна трудилась в школе учителем начальных классов.



- Война радикально изменила нашу жизнь. Отец ушёл на фронт сразу – в 1941 году, служил в должности политрука, погиб под Курском. Чтобы прокормить свою большую семью, мама стала работать на сахарном заводе кладовщиком. А я после окончания 8 классов устроилась секретарём-машинисткой на этот же завод, - рассказывает именинница. - Когда мне исполнилось 22 года, решила переехать в Кяхту. Здесь трудилась на Ботах лаборанткой. В 1958 году встретила своего будущего супруга Владимира Филипповича Черняева. Вся его семья проживала в Монголии, куда он и увёз меня – молодую жену.



В Монголии Клавдия Фоминична работала воспитателем в детском саду, в которую в основном ходили местные дети.



- Здесь у нас родился старший сын Аркадий. В Монголии мы прожили до 1963 года, а потом приняли решение вернуться на мою малую Родину – в Бичуру. Муж работал на швейной фабрике кладовщиком, я – секретарём-машинисткой. В Бичуре у нас родилась дочь Ольга, - вспоминает долгожительница.



В 1969 году Владимир Филиппович переехал к родственникам в Усть-Киран. Здесь он работал в бригаде, которая обслуживала животноводческие фермы. В 1971 году перевёз жену с сыном и дочерью. Клавдия Фоминична сразу же устроилась поваром на полевой стан I отделения. В зимнее время работала сакманщицей. Где бы ни работала Клавдия Фоминична, везде проявляла себя с лучшей стороны: когда поварила, работники благодарили за очень вкусную еду, за ягнятами ухаживала как за малыми детьми.



В 1974 году ей предложили возглавить Усть-Киранскую молочно-товарную ферму. Со временем она стала одним из лучших руководителей.



- Поначалу, конечно же, было страшно. Ведь мне доверили руководить большим коллективом. Под моим началом было 40 человек. Это и доярки, скотники, телятницы, пастухи. На ферме содержалось до 1000 голов крупного рогатого скота. Это сейчас многие хозяйства перешли на автоматизированную дойку, а в советское время руками надаивали по 2000 литров на фуражную корову в год. Усть-Киранская МТФ была лидером среди всех ферм в районе. Коллектив наш работал слаженно и дружно. Рабочий день начинался в 5 утра. В 6 часов начиналась утренняя дойка. После доярок отвозили домой, а к шести вечере вновь собирались уже к вечерней дойке, - делится ветеран труда.



Клавдия Фоминична проработала заведующей 15 лет. За это время она была удостоена различных наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена медалью «За трудовое отличие», медалями за победу в соцсоревнованиях, почётными грамотами республиканского и районного уровней. В 1985 за успехи в работе её отметили путёвкой в Германию.



Свою работу Клавдия Фоминичина совмещала с депутатством. Её не раз выбирали в сельский и районный Совета депутатов. В 1996 возглавляла Усть-Киранский совет ветеранов. На пенсии Клавдия Фоминична не сидела сложа руки: она пекла хлеб из ржаной муки для сенокосных звеньев.



По сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, Клавдия Фоминична живёт с дочерью Ольгой, которая работает в администрации МО СП «Усть-Киранское». Её сын Аркадий Владимирович Черняев является заместителем руководителя администрации МО «Город Кяхта». Глава поселения Алексей Будаев охарактеризовал Клавдию Фоминичну как очень требовательного и дисциплинированного руководителя.



- Всё время следил в газете за сводками удоя коров. Наш совхоз всегда лидировал благодаря такому руководителю как Клавдия Фоминична Черняева, - заявил глава.



