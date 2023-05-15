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В Агинском округе состоится «Битва оружейников»

В Агинском округе состоится «Битва оружейников»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт во время чемпионата России по стрельбе из лука

Чемпионат России по стрельбе из лука в Агинском Бурятском округе планируется провести масштабно. В программе торжественного открытия заявлено мероприятие от бурятских мастеров и ювелиров «Битва оружейников». Участники продемонстрируют свои умения в метании ножей, покажут силу и ловкость в соревнованиях, докажут, у кого самая твёрдая рука и острый клинок.

У чемпионата есть свой логотип и талисман. В спортивном событии примут участие призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы: Баир Баденов, Бальжинима Цыремпилов, Тимур Тучинов, Ксения Перова, Инна Степанова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева, Галсан Базаржапов, Бэлигто Цынгуев и Арсалан Балданов.

- Стрельба из лука не только любимый и традиционный для нашего народа вид спорта, но и история Аги. Мы презентуем новое издание об олимпийских чемпионах Агинского округа по стрельбе из лука и вольной борьбе «Олимпийцы Аги» (0+). Увидит свет дополненный вариант книги об истории и развитии стрельбы из лука «Звенящая песнь стрелы» (0+). Гостями или как принято говорить хедлайнерами чемпионата станут чемпионы, призёры мировых площадок, - рассказал председатель организационного комитета Буянто Батомункуев.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт с 4 по 9 июля в посёлке Агинское.

Возрастное ограничение: 0+.
чемпионат России стрельба из лука спорт Агинский Бурятский округ оружейники Битва

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