12 мая

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В Улан-Удэ встретятся с российскими прозаиками

В Улан-Удэ встретятся с российскими прозаиками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республике пройдёт просветительская литературная выставка-форум

В Бурятии в рамках выставки-форума «Радость Слова» состоятся встречи с российскими писателями. Так, 19 мая в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки республики пройдёт встреча с Анатолием Байбородиным, российским прозаиком, детским писателем, публицистом, литератором, членом Союза писателей России, лауреатом многочисленных литературных премий. Автор повестей и рассказов о деревне – уроженец села Сосново-Озёрское Еравнинского района.

- Произведения писателя посвящены историям забайкальских сёл середины XX-го века. Повести и рассказы писателя написаны с сердечной любовью к землякам, к былому деревенскому укладу, с искренним переживанием о судьбе родной земли, родного народа, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

20 мая здесь же состоится встреча с Василием Дворцовым — российским прозаиком, поэтом, публицистом, драматургом, заместителем председателя правления Союза писателей России, лауреатом многочисленных всероссийских и международных литературных премий.

- Творчество писателя является примером новой русской литературы — литературы воцерковлённой. Реагируя на все вызовы времени, откликаясь на все боли и радости своего народа и Отечества, Василий Дворцов своим творчеством расширяет православное культурное пространство, вкладывая в произведения христианские идеалы средствами красоты и мощи русского слова. Герои произведений Дворцова всегда действительно нравственны, и через их целеустремлённое правдоискательство автор выводит читателя на понимание бесценности Божьего дара — человеческой жизни, - рассказали в библиотеке.

Возрастное ограничение: 6+.
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