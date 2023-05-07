07 мая

06 мая

05 мая

Популярное

Жителей Бурятии ждёт ещё одна короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии ждёт ещё одна короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На этот раз трудиться придётся всего три дня

Первые две рабочие недели мая в Бурятии, как и по всей стране, сделали сокращёнными. Так, с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник, россиянам устроили трёхдневный уик-энд в честь праздника весны и труда, а с 6-го по 9-ое (с субботы по вторник включительно), будет уже четырёхдневный благодаря Дню Победы. Поскольку выходной, выпавший на воскресенье, 8 января, перенесли на май, 8-ое число тоже стало нерабочим.

Таким образом, одна трудовая неделя оказалась четырёхдневной (2-5 мая), а другая продлится всего три дня (10-12). Плюс к этому жителей РФ ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Всего нерабочих дней в последнем весеннем месяце 11. Три из них праздничные и восемь приходятся на выходные.

В феврале последняя рабочая неделя тоже оказалась короче, чем обычно. Благодаря Сагаалгану и 23 февраля жители Бурятии трудились два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.

Новогодние каникулы в этот раз продолжались по 8 января включительно. В марте был Международный женский день. После майских праздников три выходных сделают в честь Дня России, с 10-12 июня.

В ноябре – с 4-го по 6-ое число – в стране отпразднуют День народного единства. Всего в 2023 году жители РФ дополнительно отдохнут 26 дней (а нашей республики – 27), которые работодатели обязаны оплатить. По сути, это второй полноценный отпуск.

работа отдых День Победы Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии получат майские выплаты из маткапитала в июне
Жители Бурятии получат майские выплаты из маткапитала в июне
Общество, 07.05.2023
Теперь их будут перечислять в фиксированную дату
Возле входа в парк в Улан-Удэ припарковали запрещённые там самокаты
Возле входа в парк в Улан-Удэ припарковали запрещённые там самокаты
Общество, 07.05.2023
Двухколёсный транспорт оставили недалеко от предупреждающей таблички
В Монголии появилась роща главы Бурятии
В Монголии появилась роща главы Бурятии
Общество, 07.05.2023
В честь векового юбилея республики в Селенгинском аймаке высадили целый лес 
В селе Бурятии по загадочным причинам дохнет скот
В селе Бурятии по загадочным причинам дохнет скот
Общество, 07.05.2023
Никаких инфекций там пока не обнаружили 
Жителям Бурятии придётся копить на двушку в новостройке более девяти лет
Жителям Бурятии придётся копить на двушку в новостройке более девяти лет
Общество, 07.05.2023
При этом на квартиру им нужно откладывать всю свою зарплату
В Улан-Удэ под окнами ветеранов устроят концерты
В Улан-Удэ под окнами ветеранов устроят концерты
Общество, 07.05.2023
Их поздравят с приближающимся Днём Победы
Центр Улан-Удэ перекроют на несколько часов
Центр Улан-Удэ перекроют на несколько часов
Общество, 07.05.2023
На главной площади города отрепетируют парад Победы
В Улан-Удэ днём до +19 градусов
В Улан-Удэ днём до +19 градусов
Общество, 07.05.2023
По республике переменная облачность
Улан-удэнские школьники украшают окна ко Дню Победы
Улан-удэнские школьники украшают окна ко Дню Победы
Общество, 06.05.2023
К акции может присоединиться любой желающий
В Улан-Удэ встретили «Поезд Победы»
В Улан-Удэ встретили «Поезд Победы»
Общество, 06.05.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Жители Бурятии могут сэкономить при покупке билетов на межмуниципальные автобусы
Жители Бурятии могут сэкономить при покупке билетов на межмуниципальные автобусы
Общество, 06.05.2023
С 1 мая по 30 сентября жители Бурятии могут сэкономить до 20% при покупке билетов на межмуниципальные автобусы
В Улан-Удэ прошёл 12-й велопробег «Звезда Победы»
В Улан-Удэ прошёл 12-й велопробег «Звезда Победы»
Общество, 06.05.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велопробега
Особый противопожарный режим ввели на территории Прибайкальского нацпарка
Особый противопожарный режим ввели на территории Прибайкальского нацпарка
Общество, 06.05.2023
В каждом из участковых лесничеств нацпарка и заповедника во время действия особого противопожарного режима проводится усиленное патрулирование территорий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^