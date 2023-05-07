Жителей Бурятии ждёт ещё одна короткая рабочая неделя





В феврале последняя рабочая неделя тоже оказалась короче, чем обычно. Благодаря Сагаалгану и 23 февраля жители Бурятии трудились два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.



Новогодние каникулы в этот раз продолжались по 8 января включительно. В марте был Международный женский день. После майских праздников три выходных сделают в честь Дня России, с 10-12 июня.



В ноябре – с 4-го по 6-ое число – в стране отпразднуют День народного единства. Всего в 2023 году жители РФ дополнительно отдохнут 26 дней (а нашей республики – 27), которые работодатели обязаны оплатить. По сути, это второй полноценный отпуск.





Первые две рабочие недели мая в Бурятии, как и по всей стране, сделали сокращёнными. Так, с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник, россиянам устроили трёхдневный уик-энд в честь праздника весны и труда, а с 6-го по 9-ое (с субботы по вторник включительно), будет уже четырёхдневный благодаря Дню Победы. Поскольку выходной, выпавший на воскресенье, 8 января, перенесли на май, 8-ое число тоже стало нерабочим.Таким образом, одна трудовая неделя оказалась четырёхдневной (2-5 мая), а другая продлится всего три дня (10-12). Плюс к этому жителей РФ ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Всего нерабочих дней в последнем весеннем месяце 11. Три из них праздничные и восемь приходятся на выходные.