В Улан-Удэ приедет звезда сериала «Реальные пацаны»









Организаторы отметили, что это дебютная работа артиста в качестве режиссёра. Его кинокартина станет фильмом-открытием кинофестиваля.



Международный кинофестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок» пройдёт в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева с 12 по 17 мая.



Антон Богданов родился 23 ноября 1984 года в городе Кировск Мурманской области. За всю жизнь принял участие в 38 фильмах. Наибольшую популярность получил после запуска комедийного телесериала «Реальные пацаны» (16+), где сыграл персонажа под родным именем.



Возрастное ограничение: 6+





Популярный актёр, режиссёр и продюсер Антон Богданов приедет в Улан-Удэ. В столице Бурятии российская звезда будет представлять свою картину на предстоящем кинофестивале «Хрустальный Нерпёнок»который пройдёт 12 мая. Об этом рассказали организаторы в своём Telegram-канале.- В этом году, я наконец-то, доеду до вашего славного края, где больше всего солнечных дней в году. Поприсутствую лично и даже буду участвовать в конкурсной программе. Очень надеюсь познакомиться с большим количеством хороших людей. Недавно я был на другой стороне Байкала, вот сейчас, мне удастся посетить Улан-Удэ, - рассказал Антон Богданов.