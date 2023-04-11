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Волонтёры уберутся в Этнографическом музее в Улан-Удэ

Волонтёры уберутся в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры

12 апреля в 11:00 состоится акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» (0+) в Этнографическом музее народов Забайкалья.

Волонтёры культуры не только облагородят территорию музейного комплекса, но и примут участие в пикнике и посетят экскурсию.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку по ссылке - https://dobro.ru/event/10362105

- Волонтёры культуры - проект, который реализуется в республике с 2019 года. В рядах волонтёров, согласно статистике, уже более 2000 человек по всей Бурятии. Волонтёрские мероприятия, субботники в мероприятия очень важны для сохранения нашего культурного и исторического наследия, приглашаем горожан присоединиться к полезной акции,- сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
волонтеры. субботник этнографический музей

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