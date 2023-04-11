Волонтёры уберутся в Этнографическом музее в Улан-Удэ

Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры



12 апреля в 11:00 состоится акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» (0+) в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Волонтёры культуры не только облагородят территорию музейного комплекса, но и примут участие в пикнике и посетят экскурсию.



Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку по ссылке - https://dobro.ru/event/10362105



- Волонтёры культуры - проект, который реализуется в республике с 2019 года. В рядах волонтёров, согласно статистике, уже более 2000 человек по всей Бурятии. Волонтёрские мероприятия, субботники в мероприятия очень важны для сохранения нашего культурного и исторического наследия, приглашаем горожан присоединиться к полезной акции,- сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

