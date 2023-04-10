В соревнованиях участвовало более 120 лучников
В минувшие выходные состоялся открытый турнир Агинского Бурятского округа по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан» памяти мастера спорта СССР по стрельбе из лука, отличника физической культуры и спорта РФ, заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Саяна Жалсараева. В этом году соревнования были посвящены 60-летию со дня рождения Саяна Цырендоржиевича. На парад открытия приехали почётные гости, родственники, одноклассники, земляки и его ученики.
В турнире приняли участие 124 лучника из городских и сельских поселений Забайкальского края. По итогам состязаний в личном первенстве среди мужчин победил Амгалан Жундуев, на втором месте оказался Семен Баясхаланов, почётное третье место занял Бадма Батоев
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Среди женщин первое место заняла Арюна Молонова, второе место вручили Должин Нимаевой, а третье место Марине Тучиновой.
Среди ветеранов победителем стал Балдандоржи Батомункуев, серебро завоевал Баир Баясхаланов, а вот бронзовая медаль досталась Цыденжапу Жаргалову.
В абсолютном первенстве среди мужчин, по мнению судей, самым метким оказался Биликто Людофа, за ним следуют Семен Баясхаланов и Бадма Батоев.
Среди женщин опять лучшей оказалась Арюна Молонова, а пьедестал призёров заняли Марина Тучинова и Дарижаб Баясхаланова.
Среди ветеранов первое место занял Дамдицырен Гармаев, второе место у Баира Баясхаланова, а почетное третье место досталось Цыденжапу Жаргалову.
«Ласти мэргэн» в соревнованиях стали Амгалан Жундуев, Янжима Самбуева и Балдандоржи Батомункуев. Приза за лучшее исполнение «Бара» были удостоены Дарма и Бургэд Ринчиновы, Баир Чимитов и Амгалан Жундуев. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
В Агинском округе состоялся турнир памяти Саяна Жалсараева
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