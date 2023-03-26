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Улан-удэнцы попросили у властей холодную воду и нормальную дорогу

Улан-удэнцы попросили у властей холодную воду и нормальную дорогу
Общество,  Фото:паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте»
Жители сотых кварталов рассказали в соцсетях о своих бедах

Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили обращение горожан к властям. Его записали жители посёлка «Золотые пески» в 106А микрорайоне. Люди живут в самом «сердце» сотых кварталов, где находится более 140 домов, и никак не могут дождаться холодной воды.

- Вокруг строят многоквартирные жилые дома и другие здания. С точки зрения инфраструктуры может показаться, что у нас всё хорошо, но это не так –  холодного водоснабжения нет. Приходится либо заказывать воду – а это в среднем два-три раза в месяц по 1600 рублей, либо ездить с канистрами до ближайшей водоколонки в 128-ой микрорайон. А это около двух километров, – заявили улан-удэнцы.

«Золотые пески» находятся на горе, а грунтовые воды залегают на глубине минимум в 200 метров. На бурение одной скважины нужно примерно 700-800 тысяч рублей.

- Единственный вариант для нас – подключиться к городским сетям холодного водоснабжения. Внутриквартальные сети водопровода уже готовы. В 2020 году мы за свой счёт заказали проектно-сметную документацию, которую в МУП «Водоканал» согласовали и потом выдали технические условия. Но точка подключения оказалась слишком далеко от нас. Сказали ждать инвестора, который за свой счёт построит магистральный трубопровод. Нас должны были подключить к городским сетям в декабре 2021 года. На дворе – март 2023-го, а этой точки так и нет, – говорят люди.

По их словам, месяц назад на выездном совещании с участием «Водоканала», представителями городской администрации и комитета по строительству выяснилось, что в марте предприятие должно было подписать с инвестором договор на строительство магистрали на 42 миллиона рублей, которая пройдет через микрорайон. К ней дома пообещали подключить к концу 2023 года. Однако горожане обещаниям уже не верят.

- Как показывает практика, сроки сдачи объектов часты оказываются сорваны, как было с контррезервуарами в 120-х кварталах. Сейчас они, наконец, запущены и сданы.  Дело за малым – построить магистраль. Просим вас проконтролировать её строительство, чтобы всё сдали и запустили в срок, – призвали жители посёлка мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и главу Бурятии Алексея Цыденова.

Они также попросили «Водоканала» дать ответ по поводу договора с инвестором.

А жители 102-124 кварталов хотят нормальную дорогу. Они даже решили собрать деньги на баннер с надписью: «Власть, хватит нас игнорировать! Мы уже 20 лет ждём дорогу», дабы привлечь внимание властей к cостоянию трассы. Горожане хотят, чтобы её достроили и привели в порядок.

- Скоро как раз выборы, и жители хотят, чтобы им закольцевали дорогу, кусок которой сделали в прошлый раз, чтобы хотя бы детям было удобнее ходить на школьный автобус, – пишет «Весь Улан-Удэ».


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