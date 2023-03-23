В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель











В самом микрорайоне нет асфальтированных дорог, а до ближайшей остановки местным жителям приходится идти пешком три километра чуть ли не волчьими тропами. Тяжелее всего приходится пенсионерам.- Мы потомки строителей ЛВРЗ, никакого к нам уважения, – заявила ранее местная жительница Надежда Ружникова. – Вот дорога. Машины ездят день и ночь, а нам идти негде, тем более – в гору. Планировали сделать остановку, но никто не соглашается. Ближайшая – на улице Октябрьская и мы, бабушки с сумками, оттуда тащимся в гору.Люди обращались в мэрию и к депутатам и даже жаловались в прокуратуру,. Они хотят, чтобы в Аршан запустили транспорт, оборудовали дополнительный остановочный пункт либо отремонтировали лестницы на подъёмах. Но ситуация пока так и не улучшилась.