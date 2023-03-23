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В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель

В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Общественники обвинили городских чиновников в бездействии

Как сообщал «Байкал-Daily», жители микрорайона Аршан в Улан-Удэ уже четыре года добиваются от чиновников нормальных дорог и остановки. За последнее время посёлок заметно разросся, но из-за неудобного расположения и непродуманной инфраструктуры туда совсем не заезжает общественный транспорт. После обширной застройки проходы к единственной остановке оказались закрыты заборами частных домов.

На эту проблему месяц назад обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Ранее общественники попросили прокуратуру провести проверку и принять меры. В итоге надзорное ведомство выявило самовольный захват городских земель на двух улицах – Сентарецкого и Выборгская. Как выяснилось, улан-удэнские чиновники не контролировали использование арендованных у них участков.

Бездействие комитета по управлению имуществом привело к ущемлению прав горожан, заявляют в ОНФ. Дороги не очищали от наледи и снежных накатов. Одна из пешеходных лестниц, возведённая собственниками гаражного кооператива, небезопасна.

 
Дорожники заявили «фронтовикам», что сделать остановочный карман нельзя из-за особенностей местности и границ участка. Общественники намерены добиваться от властей надлежащего земельного контроля, исправления недостатков на дорогах Аршана и решения главной проблемы – транспортной.

В самом микрорайоне нет асфальтированных дорог, а до ближайшей остановки местным жителям приходится идти пешком три километра чуть ли не волчьими тропами. Тяжелее всего приходится пенсионерам.

- Мы потомки строителей ЛВРЗ, никакого к нам уважения, – заявила ранее местная жительница Надежда Ружникова. – Вот дорога. Машины ездят день и ночь, а нам идти негде, тем более – в гору. Планировали сделать остановку, но никто не соглашается. Ближайшая – на улице Октябрьская и мы, бабушки с сумками, оттуда тащимся в гору.

Люди обращались в мэрию и к депутатам и даже жаловались в прокуратуру,. Они хотят, чтобы в Аршан запустили транспорт, оборудовали дополнительный остановочный пункт либо отремонтировали лестницы на подъёмах. Но ситуация пока так и не улучшилась.

 

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