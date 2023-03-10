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В улан-удэнской колонии открыли мемориальную доску

В улан-удэнской колонии открыли мемориальную доску
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Иван Николаев возглавлял школу воспитательно-трудовой колонии

В улан-удэнской женской исправительной колонии №7 открыли мемориальную доску Ивану Забагановичу Николаеву, ранее занимавшему должность директора школы воспитательно-трудовой колонии.

В торжественной церемонии приняли участие руководство УФСИН во главе с начальником Сергеем Кудрявцевым, сотрудники колонии, родственники, коллеги и друзья ветерана.

Право открыть мемориальную доску предоставили дочери и внукам Ивана Забагановича. После чего участники мероприятия возложили цветы и почтили его память минутой молчания.


- Во время церемонии открытия мемориальной доски прозвучало много добрых слов в память об Иване Забагановиче. Ветераны вспоминали эпизоды из его жизни, первое знакомство и рассказывали о неоценимом опыте, полученном при работе с ним, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


Николаев Иван Забаганович - ветеран Великой Отечественной войны, награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом славы 2 и 3 степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Родился Иван Забаганович 9 марта 1922 года в улусе Ныгда Аларского района Иркутской области. В 1942 году после окончания Железнодорожного училища №1 в Улан-Удэ был призван в ряды Советской армии. После войны, вернувшись в Бурятию, заочно окончил педагогический институт. Более 30 лет отдал системе профессионального обучения. С 1976 года по 1985 год работал директором школы воспитательно-трудовой колонии, где показал себя прекрасным педагогом и умелым руководителем.
колония мемориальная доска

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