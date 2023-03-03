В улан-удэнской колонии осуждённые разбивали кости

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Они сыграли в hээр шаалга



В колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошло соревнование по разбиванию хребтовой кости hээр шаалга среди осуждённых. Мероприятие приурочили к празднованию Сагаалгана.



- Соревнование, по разбиванию хребтовой кости, произвело большой ажиотаж среди осуждённых, которые решили проверить свою силу и резкость удара. Подобное мероприятие проводится в учреждении впервые, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По итогам первого этапа игры в финал вышли семь участников. Среди них был выявлен победитель, которого наградили дипломом и призом.



Игра hээр шаалга – древний бурят-монгольский вид традиционных состязаний, где участники соревнуются в умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов.

