Они сыграли в hээр шаалга
В колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошло соревнование по разбиванию хребтовой кости hээр шаалга среди осуждённых. Мероприятие приурочили к празднованию Сагаалгана.
- Соревнование, по разбиванию хребтовой кости, произвело большой ажиотаж среди осуждённых, которые решили проверить свою силу и резкость удара. Подобное мероприятие проводится в учреждении впервые, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По итогам первого этапа игры в финал вышли семь участников. Среди них был выявлен победитель, которого наградили дипломом и призом.
Игра hээр шаалга – древний бурят-монгольский вид традиционных состязаний, где участники соревнуются в умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов.
В улан-удэнской колонии осуждённые разбивали кости
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