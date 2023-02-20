В Улан-Удэ осуждённые вырастят 25 тысяч бархатцев для городских улиц





Колонию-поселение №3 в Улан-Удэ посетил представитель муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество». Был поднят вопрос выращивания цветов на базе учреждения.- По итогам встречи намечены планы по выращиванию бархатцев в количестве 25 тысяч штук, цветы будут использоваться в рамках программы озеленения центральных улиц города Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Заключение договора на поставку продукции, позволит обеспечить трудом осуждённых, отбывающих наказания, а также производить удержания с их заработной платы для погашений по исполнительным листам.