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Подростки из улан-удэнского СИЗО нарисовали открытки к 23 февраля

Подростки из улан-удэнского СИЗО нарисовали открытки к 23 февраля
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они были адресованы папам, дедушкам и братьям

Подростки, находящиеся в улан-удэнском СИЗО №1, написали письма и открытки своим дедушкам, папам, братьям ко Дню защитника Отечества.

- Мероприятие организовали психологи и сотрудники группы воспитательной работы. Подростки в процессе психологического тренинга изготовили поздравительные открытки с пожеланиями своим родственникам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
СИЗО открытка

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