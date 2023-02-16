Они были адресованы папам, дедушкам и братьям
Подростки, находящиеся в улан-удэнском СИЗО №1, написали письма и открытки своим дедушкам, папам, братьям ко Дню защитника Отечества.
- Мероприятие организовали психологи и сотрудники группы воспитательной работы. Подростки в процессе психологического тренинга изготовили поздравительные открытки с пожеланиями своим родственникам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Подростки из улан-удэнского СИЗО нарисовали открытки к 23 февраля
Общество, Фото:
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