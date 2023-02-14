Колонию посетил протоиерей Владимир Агафонов
Улан-удэнскую женскую исправительную колонию №7 посетил окормляющий учреждение священник Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.
Встреча священнослужителя с осуждёнными началась с прочтения молитв, а затем отец Владимир провёл беседу на тему алкоголя и его влияния на организм женщин.
Священнослужитель посещает учреждение не в первый раз. В пресс-службе УФСИН по Бурятии отметили, что женщины ждут его с нетерпением, ведь благодаря ему многие могут исповедаться, получить ответы на свои вопросы, а также слова напутствия на праведный путь.
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались священнику
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