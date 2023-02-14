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В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались священнику

В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались священнику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Колонию посетил протоиерей Владимир Агафонов

Улан-удэнскую женскую исправительную колонию №7 посетил окормляющий учреждение священник Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.

Встреча священнослужителя с осуждёнными началась с прочтения молитв, а затем отец Владимир провёл беседу на тему алкоголя и его влияния на организм женщин.

Священнослужитель посещает учреждение не в первый раз. В пресс-службе УФСИН по Бурятии отметили, что женщины ждут его с нетерпением, ведь благодаря ему многие могут исповедаться, получить ответы на свои вопросы, а также слова напутствия на праведный путь.
осужденные

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