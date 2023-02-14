В Бурятии сотрудники МЧС соревновались в настольном теннисе

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Участвовали 11 команд



Среди подразделений Главного управления МЧС России по Бурятии состоялись соревнования по настольному теннису на кубок ветерана пожарной охраны Поликарпа Агаповича Лаптева. Всего участвовало 11 команд.



В личном зачёте первое место занял начальник пожарно-спасательной части №1 Баир Александров. Серебряную медаль завоевал Михаил Югов (пожарно-спасательная часть № 5). За третье место шла напряжённая борьба: его разделили Александр Климов (пожарно-спасательная часть №5) и Александр Романов (пожарно-спасательная часть № 1).



В командном зачёте золото завоевали спортсмены пожарно-спасательной части № 1. Серебро у представителей ПСЧ № 56, а бронза – у спортсменов ПСЧ № 5.



Теннисисты, поднявшиеся на верхние ступеньки пьедестала, будут представлять МЧС России на соревнованиях по настольному теннису в спартакиаде всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и ДФО.



Поликарп Лаптев долгие годы трудился в пожарной охране. Ему покорялись практически все виды спорта, Поликарп Лаптев отстаивал спортивную честь пожарной охраны и общества «Динамо» на республиканских и всесоюзных соревнованиях по боксу, стрельбе, шахматам, лыжам, лёгкой атлетике, мастерству вождения автомобиля, пожарно-прикладному спорту и другим видам, везде показывая высокие результаты.









