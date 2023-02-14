Участвовали 11 команд
Среди подразделений Главного управления МЧС России по Бурятии состоялись соревнования по настольному теннису на кубок ветерана пожарной охраны Поликарпа Агаповича Лаптева. Всего участвовало 11 команд.
В личном зачёте первое место занял начальник пожарно-спасательной части №1 Баир Александров. Серебряную медаль завоевал Михаил Югов (пожарно-спасательная часть № 5). За третье место шла напряжённая борьба: его разделили Александр Климов (пожарно-спасательная часть №5) и Александр Романов (пожарно-спасательная часть № 1).
В командном зачёте золото завоевали спортсмены пожарно-спасательной части № 1. Серебро у представителей ПСЧ № 56, а бронза – у спортсменов ПСЧ № 5.
Теннисисты, поднявшиеся на верхние ступеньки пьедестала, будут представлять МЧС России на соревнованиях по настольному теннису в спартакиаде всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и ДФО.
Поликарп Лаптев долгие годы трудился в пожарной охране. Ему покорялись практически все виды спорта, Поликарп Лаптев отстаивал спортивную честь пожарной охраны и общества «Динамо» на республиканских и всесоюзных соревнованиях по боксу, стрельбе, шахматам, лыжам, лёгкой атлетике, мастерству вождения автомобиля, пожарно-прикладному спорту и другим видам, везде показывая высокие результаты.
В Бурятии сотрудники МЧС соревновались в настольном теннисе
Общество, Фото:
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