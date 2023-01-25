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В районе Бурятии назвали плюсы евроконтейнеров, для которых не оказалось спецтехники

В районе Бурятии назвали плюсы евроконтейнеров, для которых не оказалось спецтехники
Общество,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Дружинина
Власти заявили, что теперь мусор не будет рассыпаться и разлетаться в стороны

Жители Бичурского района Бурятии поинтересовались, зачем нужны так называемые евроконтейнеры, для которых даже не нашлось специальной техники. Люди обратились к властям с вопросом, для чего тогда вообще потребовалось привозить эти баки.
 
Замглавы МО по развитию инфраструктуры Артём Митапов напомнил, что их передадут в школы и детские сады в сёлах района.
 
- Сегодня в большинстве образовательных учреждений вообще нет никаких контейнеров, – отметил он. – Они с крышками, поэтому мусор не будет рассыпаться и разлетаться в стороны, его не станут растаскивать животные. Кроме того, это повысит качество оказываемых услуг.

По словам Митапова, баки выглядят опрятно и аккуратно и «удобны для учёта объёма мусора», ведь оплата идёт именно за объём. «Развозить контейнеры по школам и детским садам начнём с начала февраля», – цитируют его в группе «Бичура-инфо.24/7».
мусор контейнеры

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