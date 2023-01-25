В районе Бурятии назвали плюсы евроконтейнеров, для которых не оказалось спецтехники

Власти заявили, что теперь мусор не будет рассыпаться и разлетаться в стороны







Замглавы МО по развитию инфраструктуры Артём Митапов напомнил, что их передадут в школы и детские сады в сёлах района.



- Сегодня в большинстве образовательных учреждений вообще нет никаких контейнеров, – отметил он. – Они с крышками, поэтому мусор не будет рассыпаться и разлетаться в стороны, его не станут растаскивать животные. Кроме того, это повысит качество оказываемых услуг.



По словам Митапова, баки выглядят опрятно и аккуратно и «удобны для учёта объёма мусора», ведь оплата идёт именно за объём. «Развозить контейнеры по школам и детским садам начнём с начала февраля», – цитируют его в группе «Бичура-инфо.24/7».

